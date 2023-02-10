Tüm ürünler depremzedelere

Trabzonspor'un deprem bölgesine yardım organizasyonları sürüyor... 3. TIR önceki akşam bölgeye gitti. Başkan Ahmet Ağaoğlu dünyada eşi benzeri görüşmemiş bir felaketi yaşadıklarını dile getirerek, "TS Club'daki bütün kışlık ürünlerimizi gönderdik. İstanbul ve Bursa'dan -30 soğuğa dayanıklı uyku tulumlarını ulaştırdık. Trabzon'dan yola çıkacak ilk tır bizimkisi sanıyordum. Ancak Trabzon valiliği 26 tırı bölgeye göndermiş bile" dedi.

EVLERİNİ AÇTILAR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı 'Evimiz, evinizdir' kampanyasına ilgi büyük... Dün itibarıyla ilk etapta 205 kişinin kampanya için başvuruda bulunduğu belirtildi... Başvuru sahipleri isteyen depremzedelere evlerini açıp, ağırlayacak.