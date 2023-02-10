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Fırtına'da hedef Basel

Ahmet Ağaoğlu, “UEFA, Trabzon’un depremden etkilenmediğini belirtip, Konferans Ligi’ndeki Basel karşılaşmasını oynamamızı istedi. Biz de maça çıkacağız” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Fırtına'da hedef Basel

Kahramanmanaş merkezli on ilimizi vuran deprem sonrası Süper Lig maçları ertelenirken, Avrupa Kupası maçlarının durumu merak konusuydu... UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, play-off turunda Basel ile oynayacağı maçlar için UEFA ile temasa geçti... Başkan Ahmet Ağaoğlu, "UEFA ile yaptığımız görüşmelerde, Trabzon'da bir problem olmadığı ve depremden direkt etkilenen iller arasında yer almadığı için Basel karşılaşmasını oynamamız istendi. Biz de maça çıkacağız" dedi.

16 ŞUBAT'TA AKYAZI'DA

Ağaoğlu, UEFA'nın kentin depremden etkilenip etkilenmediğini sorduğunu belirterek, "Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Çalışmalarımız karşılaşmanın oynanacağı şeklinde" diye konuştu... Trabzonspor ile Basel arasındaki UEFA Konferans Ligi play-off turundaki ilk karşılaşma 16 Şubat Perşembe günü Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak... Rövanş karşılaşması ise 23 Şubat Perşembe günü İsviçre'de oynanacak.

BUGÜN TOPBAŞI YAPILACAK

Bordo-mavililer, bugün tesislerde toplanıp Basel maçının hazırlıklarına başlayacak... Teknik direktör Abdullah Avcı, deprem felaketi nedeniyle tüm Türkiye gibi moral ve motivasyon olarak zor günler geçiren oyuncuları öncelikle zihinsel olarak terapiye alacak... Yapılacak antrenmanlarla fiziksel ve taktik olarak da perşembe günkü karşılaşmaya kadar en iyi şekilde hazır hale getirmeye çalışacak.

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