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Hiç kaybetmedi

Karadeniz devi, 2020-2021 sezonunda iç sahada 16 Spor Toto Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, geçen sezon 19 lig mücadelesinde hiç kaybetmedi. Fırtına, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon iç sahadaki 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, bu sezon 11 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Hiç kaybetmedi
Karadeniz devi, 2020-2021 sezonunda iç sahada 16 Spor Toto Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, geçen sezon 19 lig mücadelesinde hiç kaybetmedi. Fırtına, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon iç sahadaki 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, bu sezon 11 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
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