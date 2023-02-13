Küçük Çağdaş Trabzonspor - Basel maçına davet edildi!

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ve Trabzon'da bir otele yerleştirilen Hataylı Çağdaş Ceylan, annesi ve iki kardeşi ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, 12 yaşındaki Çağdaş Ceylan'ı Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçına davet etti.

Daha önce takım tutmadığını dile getiren Ceylan, şampiyon olduktan sonra Trabzonspor'un maçlarını takip etmeye başladığını ifade etti.

Ceylan, otele yerleştikten sonra görevlilerle birlikte Akyazı Stadyumu'na gittiğini belirterek, "Stadyumun içerisine giremedim dışarıdan gördüm, çok merak ettim. Daha önce takım tutmuyordum ama artık Trabzonsporluyum. Maça gideceğim için heyecanlıyım. Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.