Haberler Trabzonspor 3 kez mağlup oldu

3 kez mağlup oldu

Trabzonspor, Avcı yönetiminde iç sahada 3 yenilgisini 2020-21 sezonunda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a karşı 3-1'lik sonuçlarla yaşadı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 696 günlük sürede hiç yenilmedi ve sahasındaki serisini 36 maça çıkardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
3 kez mağlup oldu
Trabzonspor, Avcı yönetiminde iç sahada 3 yenilgisini 2020-21 sezonunda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a karşı 3-1'lik sonuçlarla yaşadı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 696 günlük sürede hiç yenilmedi ve sahasındaki serisini 36 maça çıkardı.
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