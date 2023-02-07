Ders alacağız

Zirvenin 16 puan gerisine düşen ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Avcı, "Bugün Türkiye Ligi de dahil Avrupa'da geçen sene şampiyon olan takımlar benzer süreçler yaşıyor. İtalya, Hollanda, Portekiz Ligi aynı. Herkes nasıl başarıyı sahipleniyorsa, başarısızlıkta da üstüne alabileceği detaylar var. Kendimi ve ekibimi sorguluyorum. Ekip olarak, performansımızı tabii ki sorguluyoruz" diye konuştu. Bordo-mavili hoca ayrıca, "Sonuçların kırılgan olması bazen öz güveni de elimizden alabiliyor. Yeni oyuncuların iyi niyeti fazla ama performanslarının iniş çıkışlı olması bizi gerçekten olumsuz etkiliyor" dedi.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMIYOR



Trabzonspor taraftarları içerde dışarda takımı yalnız bırakmıyor. Galatasaray derbisinde misafir takım tribününü tamamen dolduran bordo-mavililer, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Soğuk havaya rağmen tribünden hiç ayrılmayan taraftarlar alınan mağlubiyetten dolayı ise büyük üzüntü yaşadı.