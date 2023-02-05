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Trabzonspor'a transfer yağmuru! Ola Brynhildsen, Artem Dovbyk ve Georgios Masouras...

Trabzonspor son dakika transfer haberleri... Boırdo mavili ekip, ligde kalan haftalarda daha iddialı konuma geçmek için takıma ciddi takviyeler yaparak vites artırmayı istiyor. Karadeniz ekibinde kurmayların, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı özel görüşmede çok önemli kararlar alındı. Fırtına’nın listesinde 3 önemli isim bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 09:39
Trabzonspor'a transfer yağmuru! Ola Brynhildsen, Artem Dovbyk ve Georgios Masouras...

Trabzonspor, transferin son günlerini çok hareketli geçirecek... Avcı'nın çok istediği 3 isim için tüm şartlar zorlanacak.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Listenin ilk sırasında Molde'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ola Brynhildsen bulunuyor. Listedeki 'olmazsa olmaz'lardan birisi Dnipro'nun gol makinesi Artem Dovbyk. Diğeri ise Olympiakos'un 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Georgios Masouras. 3 yıldızın transferi için tüm şartlar zorlanacak.

Norveç'in Molde takımında oynayan Ola Brynhildsen, geçen sezon takımıyla 19 maça çıkarken, 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki forvet Ola, bu sezon ise Avrupa'da 11 müsabakada 5 gol attı, 3 de asist yaptı. Oyuncunun kulübü Molde ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ukrayna'nın Dnipro takımında oynayan Artem Dovbyk, 14 maçta 1224 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki forvet bu süreçte 11 gol atarken, 2 de asist yaptı. Ukraynalı'nın sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor.

Yunanistan Süper Lig ekibi Olimpiakos'ta forma giyen sol kanat Georgios Masouras, 19 lig maçında 936 dakika sahada kalırken, 3 gol kaydetti. 29 yaşındaki oyuncunun takımıyla 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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