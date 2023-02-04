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Trabzonspor UEFA listesini güncelledi! İşte değişiklikler

Son dakika Trabzonspor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre'nin Basel ekibiyle yapacağı maça hazırlanırken UEFA'ya bildirdiği isim listesini de yeniledi. İşte ayrıntılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 12:12
Trabzonspor UEFA listesini güncelledi! İşte değişiklikler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Basel maçı öncesi yeni listesini belirledi. Bordo mavililerin kadrosunda oyuncu değişiklikleri yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Trabzonspor, Avrupa macerasını Konferans Ligi'nde sürdürüyor. UEFA Konferans Ligi C grubu play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, devre arası UEFA listesini revize etti.

LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER

16 Şubat'ta evinde Basel'i konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor'un UEFA listesine tedavileri süren Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan ile A takıma yükselen genç oyuncu Arif Boşluk eklendi. Sakatlığı süren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor'a transfer olan Yusuf Erdoğan, sözleşmesi feshedilen Jean Evrard Kouassi ve bordo mavili takımda fazla forma şansı bulamayan Mountassir Lahtimi de listeden çıkarıldı. Sağ baldırında sakatlık yaşayan ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Marek Hamsik ise listedeki yerini korudu.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi listesinde şu isimler yer aldı:

KALECİLER: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Kağan Moradaoğlu.

SAVUNMA: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Bruno Peres, Arif Boşluk, Serkan Asan.

ORTA SAHA: Manolis Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı.

HÜCUM: Umut Bozok, Djaniny Semedo, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez.

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