Naci Ünüvar keyif verdi

Fırtına, Antalya karşısında 34. dakikada Trezeguet ile öne geçmesine rağmen bir türlü 2. golü bulamadı. Bu da Akdeniz ekibinin her an maçın içinde kalmasına neden oldu. Abdullah Avcı mücadelenin son bölümünde Naci Ünüvar'ı sahaya attı. Djaniny'nin yerine giren 19 yaşındaki kanat yakaladığı fırsatı değerlendirerek keyif verdi. Maçın sonunda içeri çevrilen topta Naci vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direkten geri geldi. Naci iyi takiple bir şut daha attı ve topu bu sefer ağlarla buluşturdu. Genç yıldız böylece ligdeki ilk golünü attı.