Haberler Trabzonspor Naci Ünüvar keyif verdi

Naci Ünüvar keyif verdi

Fırtına, Antalya karşısında 34. dakikada Trezeguet ile öne geçmesine rağmen bir türlü 2. golü bulamadı. Bu da Akdeniz ekibinin her an maçın içinde kalmasına neden oldu. Abdullah Avcı mücadelenin son bölümünde Naci Ünüvar'ı sahaya attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Naci Ünüvar keyif verdi

Fırtına, Antalya karşısında 34. dakikada Trezeguet ile öne geçmesine rağmen bir türlü 2. golü bulamadı. Bu da Akdeniz ekibinin her an maçın içinde kalmasına neden oldu. Abdullah Avcı mücadelenin son bölümünde Naci Ünüvar'ı sahaya attı. Djaniny'nin yerine giren 19 yaşındaki kanat yakaladığı fırsatı değerlendirerek keyif verdi. Maçın sonunda içeri çevrilen topta Naci vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direkten geri geldi. Naci iyi takiple bir şut daha attı ve topu bu sefer ağlarla buluşturdu. Genç yıldız böylece ligdeki ilk golünü attı.

DİĞER
Sosyeteyi sarsan sır ölümü otopsi aydınlatacak! Londra'da evinde ölü bulunan Leyla Çiftkurt ile ilgili yeni gelişme!
Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci'nin ABD'deki lüks hayatı kabusa döndü! FBI'dan şafak baskını
F.Bahçe gözünü kararttı! Hedefte 2 dünya yıldızı var
Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş sözler! "Artık ilk 11 oynaması lazım"
Fırtına Antalyaspor'u mağlup etti!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Şubat)
TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme büyük övgü! "Hayranlıkla izledik" O isme büyük övgü! "Hayranlıkla izledik" 07:43
Flaş sözler! "Artık ilk 11 oynaması lazım" Flaş sözler! "Artık ilk 11 oynaması lazım" 07:27
Man United lig kupasında finalde! Man United lig kupasında finalde! 01:24
Roma'ya kupada şok! Evinde elendi Roma'ya kupada şok! Evinde elendi 01:11
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:11
Roma'ya kupada şok! Evinde elendi Roma'ya kupada şok! Evinde elendi 01:10
Daha Eski
Leipzig, Hoffenheim'i devirdi ve çeyrek finale yükseldi! Leipzig, Hoffenheim'i devirdi ve çeyrek finale yükseldi! 01:08
PSG deplasmanda rahat kazandı PSG deplasmanda rahat kazandı 01:08
Barça Betis'i devirdi! Barça Betis'i devirdi! 01:08
B. Münih Almanya Kupası'nda çeyrek finalde B. Münih Almanya Kupası'nda çeyrek finalde 01:07
PSG deplasmanda rahat kazandı PSG deplasmanda rahat kazandı 01:06
Barça Betis'i devirdi! Barça Betis'i devirdi! 01:01