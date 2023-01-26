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Trabzonspor bana ‘Git’ derse giderim, ‘Kal’ derse kalırım

Ömür: Avrupa hedefim kapanmadı. Bunun hayalini her zaman kuruyorum ama kesin gideceğim diye de bir şey yok. İlk söz hakkı her zaman Trabzonspor’undur

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor bana ‘Git’ derse giderim, ‘Kal’ derse kalırım
Abdülkadir Ömür, futbolda inişli çıkışlı dönemlerin olabileceğini söyleyerek, "Bazen taraftarlarımız, hocalarımız istenen performansın altında kaldığı zaman konuşma yapabiliyor. Bu da bizi tetikliyor performansını artırma adına. Trabzonspor defterim hiçbir zaman kapanmadı. Ben kulübün menfaatleri doğrultusunda gidebilirim. Yıllar önce sakatlanmadan önce de bazı teklifler gelmişti bana. Fakat başkanımız o anki duruma göre beni yollamak istememişti. Kaldım ve Trabzonspor tarihine geçtik. Şampiyon olduk, kupalar kazandık. Bunu tekrar yaşamak istiyoruz. Trabzonspor'da başarılı olmak diğer takımlarda başarılı olmaktan daha güçtür. Çünkü herkese karşı oynuyoruz. Avrupa hedefim kapanmadı. İlla ki gideceğim diye de bir şey yok. Ama bu hedefin her zaman hayalini kuruyorum. Tabii ki kulübün menfaatleri doğrultusunda gidebilirim. Trabzonspor bana 'Git' derse giderim 'Kal' derse kalırım. İlk söz her zaman Trabzonspor'undur" diye konuştu.


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