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Kimse Avcı’nın ayrılmasını istemez

“Alanyaspor yenilgisi sonrası hocamız duygusal olarak birazcık yıpranmıştı. Kimse hocanın takımdan gitmesini istemiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Kimse Avcı’nın ayrılmasını istemez
Akımın inişli çıkışlı grafiğini ve Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmaya yönelik düşüncesi sonrasında yaşanan olayları değerlendirmesi istenen Ömür, şunları söyledi: "Alanyaspor maçı bizim için kırılma anı olmuştu. Maç başında değerlendiremediğimiz pozisyonlar olmuştu ve sonra ilk gelen topta gol yiyip kırılmıştık. Bizim takımın 5 tane gol yiyebilecek bir takım olduğuna kimse inanmıyor zaten ama bu sene bazı kırılma anlarını atlayamadık. O maçtan sonra hocamız duygusal olarak birazcık yıpranmıştı. Kimse hocanın gitmesini istemiyor çünkü büyük birlik ve beraberlik var. Kimse tek başına şampiyon olmadı. Hocanın da Türkiye'den alacağı vardı. Trabzonspor'un da Türkiye'den alacağı var. O anlık duygusal bir karardı diyebiliriz. Her zaman hocamızın yanındayız ve o olaydan sonra çok güçlü şekilde çıkabileceğimize inanıyorduk. Takım arkadaşlarımız olarak o maçtan sonra çok üzgündük zaten. Hem ortamımızı hem performansımızı yukarıya çekmeye çalıştık ki tekrar yarışın içinde olabilelim. Çok üzüldük ama üstesinden gelebileceğimizi düşündük.

Bordo mavililerin yıldızı Abdülkadir Ömür, önemli açıklamalar yaptı. 23 yaşındaki 10 numara, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, "Lig uzun bir maraton ve ikinci yarı yeni başladı. Yarışın içerisinde olmak istiyoruz. Bu sezon da kupalar almak istiyoruz" dedi. Ömür, geçtiğimiz sezon unutulmaz bir şampiyonluk yaşadıklarını belirterek, "Geçen sezon tüm Trabzonspor camiası, taraftarları ve bizim gibi alt yapıdan yetişen futbolcular için unutulmaz bir sezon olmuştu. Bu sezona da şampiyonluk parolası ile başlamıştık. Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Bazı kırılma anları yaşadık. Tam böyle üst üste galibiyetler almak istediğimiz yerlerde, öne geçeceğimiz maçlarda kontra ataklardan gol yedik" diye konuştu

Ömür şöyle devam etti: "Kırılma maçlarını kazanamadık. Ama tabii ki yarıştan kesinlikle kopmuş değiliz. Çalışmalarımızı, ortamımızı, arkadaşlık ilişkilerimizi hâlâ şampiyonluk yarışının içinde olabileceğimizi konuşarak devam ettiriyoruz. Trabzonspor hiçbir zaman hedefsiz oynamıyor. Biz bunu yıllardır her ortamda söylüyoruz. Bizim tek gayemiz Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edebilmek, kupaları kazanabilmek. Bu da o sezonlardan bir tanesi olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedefimiz var. Orada da devam ediyoruz. Lig de uzun bir maraton ikinci yarıya yeni başladık. Yarışın içinde olmak istiyoruz. Bu güç, kalite ve kararlılık bizde var. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin."


3-4 maçlık seriye ihtiyacımız var

İç saha maçlarıyla deplasman maçlarındaki skor ve performans dalgalanması sorulan Ömür şunları söyledi: 35 maçtır yenilmiyoruz. Bütün takımlar bu istatistiği göz önünde bulundurarak buraya geliyor. Karagümrük ve Alanya maçları bizim için kırılma maçlarıydı. Deplasmandaki serimizden biz de memnun değiliz. Bunu Hatayspor maçında sonlandırmak istiyoruz. Bir tek iç sahada kazanarak üst sıralarda olamayacağımızın farkındayız. Deplasmanda da kazanmamız gerekiyor. 3-4 maçlık bir seriye ihtiyacımız var. Hatay maçı var önümüzde. Onlara da saygı duyarak galip gelememe hasretimizi bu hafta bitirmek istiyoruz.

Şut ve ortalarda sıkıntı yaşıyorum

Kendisinde eksik gördüğü yönleri sorulan Ömür, "Eksik gördüğüm noktaları antrenman içinde özel hocalarımla çalışıyoruz. Koşusal istatistik olarak sorunum var. Birçok taraftarımız ve basının da bahsettiği gibi şut ve ortalarda bazı sıkıntılarım var. Bunları çalışıyoruz, umarım düzeltebiliriz" ifadelerinde bulundu.

Çok büyük transferler yapılıyor

Abdülkadir, takımdaki yabancı arkadaşlarıyla iyi anlaştıklarını belirterek, "Yurt dışından büyük oyuncular geliyor Trabzonspor'a. Onlara en iyi şekilde yardımcı oluyoruz adaptasyon süreçlerini hızlı atlatmaları için. Sevgimizi onlara hissettiriyoruz ve karşılıklı bir bağ oluşuyor. Yerli yabancı fark etmeksizin bir aile ortamı olarak görüyorlar. Çok rahat hissediyorlar. Aileleri de tesislere geliyor bazen, tesisimiz çok güzel. Bazen de kahve içmeye, yemek yemeye dışarı çıkıyoruz. Onlar da bütün bunların sonucunda sahaya çıktıklarında aile duygusuyla beraber performanslarını en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyorlar" dedi.

Orta sahada daha iyi hissediyorum

Abdülkadir Ömür, sağ kanat ve ofansif orta saha mevkilerinden sonra merkez orta sahada oynaması ve yeni mevkisindeki performansına yönelik eleştirileri değerlendirerek, "Futbola altyapıda orta saha olarak başlamıştım. İlk A takıma çıktığımda beni kanat olarak aldılar, o zaman kanat eksiği vardı. Geçen senelerde de hoca bana 'sen orta sahada daha farklı bir oyuncusun' diyordu ama kanat olmayışı, eksiklik, sakatlık gibi durumlardan dolayı kanatta mecburiyetten oynamak zorunda kalıyordum ve performansımı etkiliyordu. Hem takım, hem kendim, hem de taraftar için daha iyi bir performans sergileyebilmemi orta sahada olmama bağlıyorum. Kendi mevkiime döndüğüm için kendimi daha iyi hissediyorum. Hocamız nerede isterse orada oynatabilir tabii" ifadelerini kullandı.

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