Kimse Avcı’nın ayrılmasını istemez

Bordo mavililerin yıldızı Abdülkadir Ömür, önemli açıklamalar yaptı. 23 yaşındaki 10 numara, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, "Lig uzun bir maraton ve ikinci yarı yeni başladı. Yarışın içerisinde olmak istiyoruz. Bu sezon da kupalar almak istiyoruz" dedi. Ömür, geçtiğimiz sezon unutulmaz bir şampiyonluk yaşadıklarını belirterek, "Geçen sezon tüm Trabzonspor camiası, taraftarları ve bizim gibi alt yapıdan yetişen futbolcular için unutulmaz bir sezon olmuştu. Bu sezona da şampiyonluk parolası ile başlamıştık. Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Bazı kırılma anları yaşadık. Tam böyle üst üste galibiyetler almak istediğimiz yerlerde, öne geçeceğimiz maçlarda kontra ataklardan gol yedik" diye konuştu
Ömür şöyle devam etti: "Kırılma maçlarını kazanamadık. Ama tabii ki yarıştan kesinlikle kopmuş değiliz. Çalışmalarımızı, ortamımızı, arkadaşlık ilişkilerimizi hâlâ şampiyonluk yarışının içinde olabileceğimizi konuşarak devam ettiriyoruz. Trabzonspor hiçbir zaman hedefsiz oynamıyor. Biz bunu yıllardır her ortamda söylüyoruz. Bizim tek gayemiz Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edebilmek, kupaları kazanabilmek. Bu da o sezonlardan bir tanesi olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedefimiz var. Orada da devam ediyoruz. Lig de uzun bir maraton ikinci yarıya yeni başladık. Yarışın içinde olmak istiyoruz. Bu güç, kalite ve kararlılık bizde var. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin."
3-4 maçlık seriye ihtiyacımız var
İç saha maçlarıyla deplasman maçlarındaki skor ve performans dalgalanması sorulan Ömür şunları söyledi: 35 maçtır yenilmiyoruz. Bütün takımlar bu istatistiği göz önünde bulundurarak buraya geliyor. Karagümrük ve Alanya maçları bizim için kırılma maçlarıydı. Deplasmandaki serimizden biz de memnun değiliz. Bunu Hatayspor maçında sonlandırmak istiyoruz. Bir tek iç sahada kazanarak üst sıralarda olamayacağımızın farkındayız. Deplasmanda da kazanmamız gerekiyor. 3-4 maçlık bir seriye ihtiyacımız var. Hatay maçı var önümüzde. Onlara da saygı duyarak galip gelememe hasretimizi bu hafta bitirmek istiyoruz.
Şut ve ortalarda sıkıntı yaşıyorum
Kendisinde eksik gördüğü yönleri sorulan Ömür, "Eksik gördüğüm noktaları antrenman içinde özel hocalarımla çalışıyoruz. Koşusal istatistik olarak sorunum var. Birçok taraftarımız ve basının da bahsettiği gibi şut ve ortalarda bazı sıkıntılarım var. Bunları çalışıyoruz, umarım düzeltebiliriz" ifadelerinde bulundu.
Çok büyük transferler yapılıyor
Abdülkadir, takımdaki yabancı arkadaşlarıyla iyi anlaştıklarını belirterek, "Yurt dışından büyük oyuncular geliyor Trabzonspor'a. Onlara en iyi şekilde yardımcı oluyoruz adaptasyon süreçlerini hızlı atlatmaları için. Sevgimizi onlara hissettiriyoruz ve karşılıklı bir bağ oluşuyor. Yerli yabancı fark etmeksizin bir aile ortamı olarak görüyorlar. Çok rahat hissediyorlar. Aileleri de tesislere geliyor bazen, tesisimiz çok güzel. Bazen de kahve içmeye, yemek yemeye dışarı çıkıyoruz. Onlar da bütün bunların sonucunda sahaya çıktıklarında aile duygusuyla beraber performanslarını en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyorlar" dedi.
Orta sahada daha iyi hissediyorum
Abdülkadir Ömür, sağ kanat ve ofansif orta saha mevkilerinden sonra merkez orta sahada oynaması ve yeni mevkisindeki performansına yönelik eleştirileri değerlendirerek, "Futbola altyapıda orta saha olarak başlamıştım. İlk A takıma çıktığımda beni kanat olarak aldılar, o zaman kanat eksiği vardı. Geçen senelerde de hoca bana 'sen orta sahada daha farklı bir oyuncusun' diyordu ama kanat olmayışı, eksiklik, sakatlık gibi durumlardan dolayı kanatta mecburiyetten oynamak zorunda kalıyordum ve performansımı etkiliyordu. Hem takım, hem kendim, hem de taraftar için daha iyi bir performans sergileyebilmemi orta sahada olmama bağlıyorum. Kendi mevkiime döndüğüm için kendimi daha iyi hissediyorum. Hocamız nerede isterse orada oynatabilir tabii" ifadelerini kullandı.