Trabzonsporlu Bakasetas'tan müthiş istatistik! 3 golcüye bedel

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas bu sezon takımın en skorer ismi olurken tek başına 3 golcüye bedel bir performansı imza attı.

Bordo mavili forma ile 2022- 23 sezonunda 28 maça çıkan Yunan yıldız 11 gol, 10 asistle 21 gole direkt katkı verdi. Takımın 3 santrforundan Maxi Gomez 18 maçta 5 gol, 6 asistlik katkıda bulunurken Umut Bozok'un ise 19 maçta 4 gol, 1 asisti bulunuyor.

Djaniny 25 karşılaşmada gol atamazken sadece 2 asistlik katkı sağladı. Bu arada 10 numara Bakasetas'tan sonra takımın en golcü diğer isminin 29 maçta 8 gol, 6 asiste imza atan kanat oyuncusu Trezeguet olması da dikkat çekti.