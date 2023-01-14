Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor şampiyonluk mücadelesine ortak olmak için sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Başakşehir ise zirve yarışından kopmamak için zorlu deplasmanda galibiyet peşinde . Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.

Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SAHASINDA TOPLADIĞI PUANLAR

Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi ligde sahasında 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak topladığı 29 puanın 18'ini elde etti. Bordo-mavililer, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti. Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.