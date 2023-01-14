Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI

Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Trabzonspor kritik maçta Başakşehir'i ağırlıyor. Fırtına mutlak 3 puan için sahada. Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 19:10
Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor şampiyonluk mücadelesine ortak olmak için sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Başakşehir ise zirve yarışından kopmamak için zorlu deplasmanda galibiyet peşinde . Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.

Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SAHASINDA TOPLADIĞI PUANLAR

Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi ligde sahasında 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak topladığı 29 puanın 18'ini elde etti. Bordo-mavililer, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti. Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

DİĞER
CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Süper Lig 19. hafta Trabzonspor Başakşehir canlı yayın
Bileti kesildi! 'Süper Çocuk' Emre Demir'e kötü haber
Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı!
Toroğlu'dan Mert Günok'a sert eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı: Dalgalı denizden geldim
Fırtına'nın Başakşehir maçı 11'i belli oldu!
Begüm Öner kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (14 Ocak 2023)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Ocak 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı: Dalgalı denizden geldim Abdullah Avcı: Dalgalı denizden geldim 18:46
Josef de Souza: Beşiktaş için savaştık! Josef de Souza: Beşiktaş için savaştık! 18:30
Cenk Tosun: Hepimiz çok inandık! Cenk Tosun: Hepimiz çok inandık! 18:27
Samsunspor evinde 3 puanı aldı! Samsunspor evinde 3 puanı aldı! 18:09
Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı! Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı! 18:03
Boluspor Manisa FK'yı devirdi Boluspor Manisa FK'yı devirdi 16:08
Daha Eski
Keçiörengücü ve Rizespor puanları bölüştü Keçiörengücü ve Rizespor puanları bölüştü 16:10
Mert Günok'tan büyük hata! İşte o anlar... Mert Günok'tan büyük hata! İşte o anlar... 16:17
Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? 16:36
Galatasaray Alanyaspor maçına hazırlanıyor! Galatasaray Alanyaspor maçına hazırlanıyor! 16:44
Toroğlu'dan Mert Günok'a sert eleştiri! Toroğlu'dan Mert Günok'a sert eleştiri! 17:10
Fırtına'nın Başakşehir maçı 11'i belli oldu! Fırtına'nın Başakşehir maçı 11'i belli oldu! 17:12