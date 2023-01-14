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TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Trabzonspor ile Başakşehir maçıyla sürüyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i konuk edecek. Akyazı'da oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 12:30
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Trabzonspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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LİGDE 7 MAÇIN 5'İ İÇ SAHADA

Sahasında 676 gündür yenilmeyen Trabzonspor, önündeki 7 lig maçının 5'ini sahasında oynayacak. Ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir ve ikinci ilk maçında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, 21. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. 22. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile kendi evinde oynayacak Karadeniz ekibi, 23. haftada İstanbul'da Galatasaray karşısına çıkacak, 24. haftada HangiKredi Ümraniyespor ile 25. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek.

SAHASINDA TOPLADIĞI PUANLAR

Trabzonspor, ligde sahasında 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak topladığı 29 puanın 18'ini elde etti. Bordo-mavililer, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti. Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

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