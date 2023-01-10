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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Jean Evrard Kouassi...

Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Trabzonspor'dan ayrılık açıklaması geldi. Bordo-mavililer resmi hesabından, Jean Evrard Kouassi'nin 2025 yılında bitecek olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 23:02 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 23:08
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Jean Evrard Kouassi...

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh ettiğini duyurdu.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada; "Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

WH Yangtze ile sözleşmesi bittikten sonra Ocak 2022'de Trabzonspor'a bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki Fildişili, beklentileri karşılayamayınca bu sezon başında Karagümrük'e kiralanmıştı.

İstanbul ekibinden de ayrılan Kouassi'nin Çin'e döneceği iddia ediliyor.

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