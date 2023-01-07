Naci 11’e giriyor

Sezon başında Ajax'tan kiralanan Naci Ünüvar, performansı ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Samsunspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında iki gol attıktan sonra iki lig sınavında süre alamayan, Giresunspor karşısında 28 dakika sahada kalan 1.68 boyundaki futbolcu, teknik kapasitesinin yüksekliği ile dikkat çekti. Abdullah Avcı, Naci'nin performansını överek, "İçeride ve dışarıda oynayabiliyor. 10 gündür hasta, 2 gün de hastanede kaldı. Bademciklerinde bir sorun vardı. Kendisi değerli bir oyuncu ve onu kullanacağız" ifadesini kullandı.

HERKESİN SEVGİLİSİ

13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giyiyor ama orta sahada da görev yapabiliyor. Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili kullanıyor. Kariyerine Ajax altyapısında başlayan 1.68 boyundaki yıldız, kiralık geldiği Trabzonspor'a kısa sürede uyum sağladı. Takımın en sevilen isimlerinden oldu.