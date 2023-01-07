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Abdülkadir Ömür şova başladı

Avcı, son 3 maçta Trabzonspor’un en iyi isimleri arasında yer alan 23 yaşındaki yıldızı özel kutladı: Dünya Kupası sonrası müthiş oynuyorsun. Daha iyisini de yapabilirsin.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Abdülkadir Ömür şova başladı

Sezon başından itibaren performansında kademeli olarak artış olan ama zaman zaman oynadığı sağ kanatta verimi düşen Abdülkadir Ömür, Dünya Kupası arasından sonra Abdullah Avcı tarafından orta sahada oynatılmaya başladı. Asıl bölgesine geçtikten sonra son 3 maçta Trabzonspor'un en iyi isimleri arasında olan ve istatistiksel anlamda da verimliliğini önemli şekilde artıran 1.68 boyundaki maestro, Giresunspor maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı tarafından özel tebrik edildi. Bordo-mavili hoca, Ömür'e, "Dünya Kupası sonrası bambaşka oynuyorsun ama senin potansiyelini biliyoruz. Çok daha iyi işler yapabilirsin" ifadesini kullandı.

EN ÇOK AVCI DÖNEMİNDE OYNADI

Abdülkadir Ömür, en çok Abdullah Avcı'nın 2.5 yıllık döneminde forma giydi. Deneyimli teknik adam, 76 resmi müsabakada Ömür'e görev verdi. Bu maçlarda 9 gol atıp, 7 asist yapan başarılı oyuncu, 4 bin 553 dakika sahada kaldı. Ömür, Ünal Karaman döneminde 37 maçta oynayıp 6 gol, 12 asist üretti. Rıza Çalımbay döneminde ise 26 karşılaşmada 2 gol, 4 asistle oynadı.

YÜZDE 91 PAS İSABETİ

Abdülkadir Ömür, Giresunspor ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalırken, 78 kez topla buluştu. Girdiği 4 ikili mücadelenin ikisini kazandı ve yüzde 91 pas isabeti sağladı.

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