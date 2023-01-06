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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 17. haftada birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı. Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray aynı skorla Ankaragücü'nü yendi. Trabzonspor sahasında Giresunspor'u 3-0'la geçti. Beşiktaş ise bu haftayı BAY geçti. Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte favori takım...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 15:55
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Kanarya şu ana kadar aldığı 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Galatasaray ise evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Cimbom şu ana kadar Lig'de 11 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Trabzonspor sahasında Giresunspor'u 3-0 devirmeyi başardı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Bordo-mavililer puanını 29'a yükseltti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Trabzonspor'un 17 hafta sonunda ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti var.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Beşiktaş ise haftayı BAY geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

(40.0) Konyaspor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

(30.0) Adana Demirspor

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