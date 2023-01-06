Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tamamlandı.
Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler böylece 35 puana yükseldi.
Kanarya şu ana kadar aldığı 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Galatasaray ise evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.
Cimbom şu ana kadar Lig'de 11 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor sahasında Giresunspor'u 3-0 devirmeyi başardı.
Bordo-mavililer puanını 29'a yükseltti.
Trabzonspor'un 17 hafta sonunda ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti var.
Beşiktaş ise haftayı BAY geçti.
Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.
(12.50) Başakşehir
(10.00) Trabzonspor
(8.00) Beşiktaş
(2.65) Galatasaray
(1.65) Fenerbahçe