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Djaniny açıldı

Yeşil Burun Adalı forvet, Fenerbahçe derbisinden sonra Giresunspor karşılaşmasında da asist yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Djaniny açıldı

Devre arasında gönderilmesi düşünülen Djaniny, yavaş yavaş tempo tutmaya başladı. Geçen sezon ligde 30 maçta 10 gol 3 asistlik performans ortaya koyarak takımın en skorer isimlerinden olan Yeşil Burun Adalı forvet bu sezona tutuk başladı ve forma giydiği 12 maçın sadece 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, ligdeki son iki iç saha maçında sonradan girerek asist yaptı. Fenerbahçe karşısında Trezeguet'nin son dakikada attığı golün pasını veren Djaniny, Giresunspor maçında da oyuna girer girmez Doğucan'a asist yaptı.

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