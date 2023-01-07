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Akyazı’nın kralı

Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, kendi evinde topladığı puanlarla ligde zirve yarışında tutunurken, resmi maçların tamamında rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Akyazı’nın kralı

Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, kendi evinde topladığı puanlarla ligde zirve yarışında tutunurken, resmi maçların tamamında rakiplerine geçit vermedi. Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 13 iç saha maçında 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz devi, ligde 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken, Avrupa'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Türkiye Kupası'nda 1 maçı galibiyetle tamamladı.

SEZONUN EN DÜŞÜĞÜ

Trabzonspor ile Giresunspor arasında oynanan maçı 14 bin seyirci takip etti. Bu sezonun en düşük seyirci rakamı olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe ile oynanan derbideki tribün tezahüratları nedeniyle çok sayıda taraftarın cezalı oluşu bunun en büyük nedeni oldu.

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