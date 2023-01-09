Fırtına Akdeniz'de

Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Geçen hafta Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz devi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

TAKIMDA 5 EKSİK

Bordo-mavililerde Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

SİSTEM DEĞİŞECEK

Teknik direktör Abdullah Avcı sistem değişikliğine gidiyor. Giresunspor karşısında 4-4-2 düzeniyle başlayan bordo-mavili hoca, bu kez 4-2-3-1 seçeneğini düşünüyor. Kanatlarda Naci ve Trezeguet olacak.