Haberler Trabzonspor Visca'nın kötü şansı!

Visca'nın kötü şansı!

Süper Lig'in 16.haftasında deplasmanda oynanan Fatih Karagümrük maçında omzunun üzerine düşen ve köprücük kemiği kırılan Edin Visca'nın en az 10 maç kaçıracağı açıklanmıştı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Visca'nın kötü şansı!
Bosnalı oyuncu, Sezon başı kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle de ligde 11 maçta forma giyemedi.

Kaçıracağı maç sayısı 21'i bulacak Visca şimdiden Başakşehir'de 10.5 yılda sakatlık nedeniyle oynamadığı toplam maç sayısını geçti... 32 yaşındaki yıldız, 2011 yazında geldiği Başakşehir'deki 10.5 yılık kariyerinde ligde sakatlık nedeniyle toplamda 19 maçta forma giyemedi.
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