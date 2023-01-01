Visca'nın kötü şansı!

Kaçıracağı maç sayısı 21'i bulacak Visca şimdiden Başakşehir'de 10.5 yılda sakatlık nedeniyle oynamadığı toplam maç sayısını geçti... 32 yaşındaki yıldız, 2011 yazında geldiği Başakşehir'deki 10.5 yılık kariyerinde ligde sakatlık nedeniyle toplamda 19 maçta forma giyemedi.
Kaçıracağı maç sayısı 21'i bulacak Visca şimdiden Başakşehir'de 10.5 yılda sakatlık nedeniyle oynamadığı toplam maç sayısını geçti... 32 yaşındaki yıldız, 2011 yazında geldiği Başakşehir'deki 10.5 yılık kariyerinde ligde sakatlık nedeniyle toplamda 19 maçta forma giyemedi.
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