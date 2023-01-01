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Uğurcan telafi edecek

13 maçta 20 gol yiyen Uğurcan Çakır Fırtına’daki en kötü grafiğini sergiledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Uğurcan telafi edecek
Ligde bu sezon görev yaptığı 13 maçta kalesinde 20 gol gören Uğurcan Çakır, en kötü istatistiğini yaşıyor... Milli file bekçisi 5 maçta kalesini kapatırken, diğer 8 karşılaşmada 20 gole engel olamadı. Antalyaspor'dan 5, Fatih Karagümrük'ten 4, Adana Demirspor'dan ise 3 gol yiyen Çakır, önümüzdeki maçlarda grafiğini düzeltmeyi hedefliyor... Çakır bordo-mavili takımda geçen sezonun ilk 13 maçında 11 gol yerken, 2020-21'de aynı periyotta kalesinde 14 gol, 2019-20'de 15 gol, 2018- 19'da ise 14 gol gördü.
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