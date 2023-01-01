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Gomez’e MLS kancası

Süper Lig'de 10 maçta 2 gol+4 asist üreten Maxi Gomez, yükselen performansı sonrası MLS Ligi takımlarının dikkatini çekti... İki kulübün, Uruguaylı forvet için Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. MLS'te resmi transfer dönemi 31 Ocak'ta başlayacak... Yönetimin, Gomez için kararsız olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro bonservis karşılığı transfer edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Gomez’e MLS kancası
Süper Lig'de 10 maçta 2 gol+4 asist üreten Maxi Gomez, yükselen performansı sonrası MLS Ligi takımlarının dikkatini çekti... İki kulübün, Uruguaylı forvet için Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. MLS'te resmi transfer dönemi 31 Ocak'ta başlayacak... Yönetimin, Gomez için kararsız olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro bonservis karşılığı transfer edildi.
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