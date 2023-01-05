Fırtına'da çıkış vakti! İşte Avcı'nın Giresunspor maçı 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, son 4 maçının 3'ünü kazandı.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.

Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Eguskiza, Mejia, Görkem, Bajic, Serginho, Kuwas.

AKYAZI KALESİ

Son şampiyon Trabzonspor, ligde sahasında son olarak 8 Mart 2021'de Alanya'ya 3-1 kaybetmişti. Bu tarihten sonra oynadığı hiçbir maçta bileğini bükebilen olmadı. Akyazı'da yaklaşık 2 yıldır yenilmeyen, bu süreçte 32 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 20 galibiyet elde etti. 12 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fırtına, Giresunspor'u devirerek seriyi 33 maça çıkarmayı hedefliyor.

EVİNDE BİR BAŞKA

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 3 kez yenildi. 11 puan aldı; 13 puan kaybetti. Fırtına, evinde ise 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 15 puan topladı; 6 puan yitirdi.

FIRTINA 3-1 ÖNDE

Karadeniz devi ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

HİÇ YENİLMEDİ

Fırtına, Giresunspor ile evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 kez de berabere kaldı. Bordo-mavililer bu periyotta 7 kez fileleri sarsarken; 3 gol yedi.

3 OYUNCU SINIRDA

Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bartra, Gomez ve Hugo ile birlikte sarı kart sınırında yer alıyor. Bartra bugün yok. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gomez ile Hugo'yu kart konusunda uyardı.

6 FUTBOLCU YOK

Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da çok sayıda eksik var. Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Visca ve Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı Bartra'nın yanı sıra lisansı henüz aktif edilmeyen Peres bugün yok.

MECBURİ DEĞİŞİM

Giresunspor maçında Hüseyin'in yerine Larsen'in, Bartra'nın yerine Gbamin ve Visca'nın yerine Djaniny'nin ilk 11'de başlama ihtimali yüksek. Ama teknik patron Abdullah Avcı'nın Naci'yi de idmanlarda ilk 11'de deneyerek, Trezeguet'yi sağ kanata çektiği, sol bekte ise Arif Boşluk'u değerlendirdiği öğrenildi.

785

Karadeniz temsilcisi, Avcı döneminde geçen sezon 37 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretine son vermişti. Fırtına, 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan Avcı ile 785 günde 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa aldı.

172

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020-21 sezonunun 9. haftasından itibaren 85 lig maçı oynarken, 48 galibiyet, 28 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşayıp, 172 puan topladı ve 2,03lük puan ortalaması yakaladı.