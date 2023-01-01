2022’ye bordo-mavi damga

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 2023 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi... Ağaoğlu yayınladığı mesajda, 2022'de camianın desteği ile zorlukları aşıp şampiyonluğa ulaşırken ezeli rakiplerine de ciddi üstünlük kurduklarını hatırlattı. Kutlamalarının ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldığını vurguladı. Cumhuriyetimizin 100. yılında da tüm branşlarda başarı için mücadele edeceklerini kaydetti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, 2023 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi... Ağaoğlu yayınladığı mesajda, 2022'de camianın desteği ile zorlukları aşıp şampiyonluğa ulaşırken ezeli rakiplerine de ciddi üstünlük kurduklarını hatırlattı. Kutlamalarının ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldığını vurguladı. Cumhuriyetimizin 100. yılında da tüm branşlarda başarı için mücadele edeceklerini kaydetti.