Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Akyazı Stadyumu'nda "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesi!

Trabzonspor'dan Akyazı Stadyumu'nda "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Trabzonspor yeni bir projeye imza attı. Bordo mavili ekip Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından düzenlenen "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesinin ilki Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 14:56
Trabzonspor'dan Akyazı Stadyumu'nda "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Trabzonspor yeni bir projeyi hayata geçirdi. Fırtına Mehmet Akif Erson Ortaokulu tarafından düzenlenen "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesine imza attı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenim gören 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinden oluşan 1461kişilik öğrenci grubu, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Okursuz Kütüphane Kalmasın" projesine destek amacıyla okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Taraftar gruplarımızın da desteği ile "OKU" koreografisi yapıldı.

Kitap okumanın yeri ve zamanı olmadığına dikkat çekmeyi ve toplumun her kesiminin farkındalığını bu konu üzerinde yoğunlaştırmayı amaçlayan proje ile Trabzon şehrinin en kalabalık kitap okuma etkinliğine imza atıldı. İfadeleri yer aldı.

DİĞER
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'la ilgili olay iddialar: "Cinsel organını çıkardı, 65 yaşındaki annemin göğsünü morartıncaya kadar..."
Transferde dev kapışma! G.Saray ve Trabzonspor...
Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası F.Bahçe'den aradılar"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde dev kapışma! G.Saray ve Trabzonspor...
Trabzonspor rekor kırarak yenildi!
Son dakika Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri başladı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta şok ayrılık! Beşiktaş'ta şok ayrılık! 15:04
Fırtına'dan "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesi! Fırtına'dan "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesi! 14:55
Valladolid - Real Madrid maçı saat kaçta? Valladolid - Real Madrid maçı saat kaçta? 14:33
Cadiz - Almeira maçı saat kaçta? Cadiz - Almeira maçı saat kaçta? 14:30
Celta Vigo - Sevilla maçı saat kaçta? Celta Vigo - Sevilla maçı saat kaçta? 14:26
Getafe - Mallorca maçı saat kaçta? Getafe - Mallorca maçı saat kaçta? 14:21
Daha Eski
F.Bahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor! 14:05
Transferde dev kapışma! G.Saray ve Trabzonspor... Transferde dev kapışma! G.Saray ve Trabzonspor... 13:51
Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası F.Bahçe'den aradılar" Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası F.Bahçe'den aradılar" 13:46
Antalyaspor'da ayrılık kararı! Nuri Şahin... Antalyaspor'da ayrılık kararı! Nuri Şahin... 12:52
Yeni Malatyaspor'da istifa resmen açıklandı Yeni Malatyaspor'da istifa resmen açıklandı 12:43
NBA'de tarihi ceza! Tam 11 basketbolcu... NBA'de tarihi ceza! Tam 11 basketbolcu... 12:33