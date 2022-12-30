Trabzonspor'dan Akyazı Stadyumu'nda "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Trabzonspor yeni bir projeyi hayata geçirdi. Fırtına Mehmet Akif Erson Ortaokulu tarafından düzenlenen "Her Zaman Her Yerde Okuyoruz" projesine imza attı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenim gören 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinden oluşan 1461kişilik öğrenci grubu, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Okursuz Kütüphane Kalmasın" projesine destek amacıyla okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Taraftar gruplarımızın da desteği ile "OKU" koreografisi yapıldı.

Kitap okumanın yeri ve zamanı olmadığına dikkat çekmeyi ve toplumun her kesiminin farkındalığını bu konu üzerinde yoğunlaştırmayı amaçlayan proje ile Trabzon şehrinin en kalabalık kitap okuma etkinliğine imza atıldı. İfadeleri yer aldı.