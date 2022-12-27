Algıyı bırak futbola bak

LİG YENİDEN BAŞLADI
Ağaoğlu, Fenerbahçe galibiyeti ile ligin yeniden başladığını söyledi: ''Trabzonspor taraftarları sadece sonuçtan değil oyundan da zevk almak istiyor. Seyircimizin de işin içerisine girmesiyle kazandık. Dünya Kupası sonrası bana göre hem lig yeniden başladı ve hemen lider değişti. Sonuç için erkenden konuşmanın ne kadar yanlış olduğunu en belirgin gösteren bir hafta oldu. Çok zevkli bir lig yaşayacağız. Eğer bir yarış varsa ve adı zirve yarışıysa inşallah en üstte bitiririz.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Fair Play ödüllerinde açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin 'endişeliyiz' açıklamasına cevap verdi. Ağaoğlu, "Bundan 8 hafta önce oynanan maçta; orta hakemin 4 metre mesafeden düdük çalıp verdiği bir karardan dolayı, 40 metre mesafedeki alakası olmayan yardımcı hakem için 'Bu yardımcı hakemden endişeliyiz' diyorlar. Taşıya taşıya, saha kenarında top toplayıcı çocuğun, bilmem ne kulübesinden davranışlarından endişeliyiz, şikayetçiyiz. Bırakalım sahada oynadığımız oyuna bakalım" dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti: "Algı yaratarak, gündemi saptırarak, dikkatleri başka noktaları çekerek, yan hakeme, hakeme, top toplayıcı çocuğa falan... Bu Türk futboluna zarar verir. Ortadaki bu olumsuzluğun en büyük nedeni kulüpleri yöneten bizleriz."