Haberler Trabzonspor Algıyı bırak futbola bak

Algıyı bırak futbola bak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ödüllerinde ekim ayının takımı Trabzonspor seçildi. Trabzonspor, Bartın'daki yaşanan maden faciasında "Kurtaran Eller" kampanyasıyla kaleci Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini açık artırmaya çıkartarak sağlanan geliri acılı ailelere bağışlaması nedeniyle ödüle layık görüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Algıyı bırak futbola bak
Ödülü Başkan Ahmet Ağaoğlu aldı. Ağaoğlu, konu ile ilgili, "Bu büyük bir onur. Gönderdiğimiz 850 bin liraydı. Bu 100 bin liralık ödülü de bağışlayacağız" dedi.

LİG YENİDEN BAŞLADI

Ağaoğlu, Fenerbahçe galibiyeti ile ligin yeniden başladığını söyledi: ''Trabzonspor taraftarları sadece sonuçtan değil oyundan da zevk almak istiyor. Seyircimizin de işin içerisine girmesiyle kazandık. Dünya Kupası sonrası bana göre hem lig yeniden başladı ve hemen lider değişti. Sonuç için erkenden konuşmanın ne kadar yanlış olduğunu en belirgin gösteren bir hafta oldu. Çok zevkli bir lig yaşayacağız. Eğer bir yarış varsa ve adı zirve yarışıysa inşallah en üstte bitiririz.


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Fair Play ödüllerinde açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin 'endişeliyiz' açıklamasına cevap verdi. Ağaoğlu, "Bundan 8 hafta önce oynanan maçta; orta hakemin 4 metre mesafeden düdük çalıp verdiği bir karardan dolayı, 40 metre mesafedeki alakası olmayan yardımcı hakem için 'Bu yardımcı hakemden endişeliyiz' diyorlar. Taşıya taşıya, saha kenarında top toplayıcı çocuğun, bilmem ne kulübesinden davranışlarından endişeliyiz, şikayetçiyiz. Bırakalım sahada oynadığımız oyuna bakalım" dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti: "Algı yaratarak, gündemi saptırarak, dikkatleri başka noktaları çekerek, yan hakeme, hakeme, top toplayıcı çocuğa falan... Bu Türk futboluna zarar verir. Ortadaki bu olumsuzluğun en büyük nedeni kulüpleri yöneten bizleriz."

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