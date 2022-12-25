Keskin nişancılar

Trabzonspor ezeli rakibi F.Bahçe'yi 2-0 mağlup ederken, bordo-mavililerin golleri Maxi Gomez ve Trezeguet'den geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Maxi Gomez, ilk yarıda yakaladığı fırsatlarda topu filelerle buluşturamasa da, ikinci yarının başında perdeyi açan isim oldu. 26 yaşındaki Uruguaylı forvet, dakikalar 61'i gösterdiği sahneye çıktı. Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Maxi Gomez, karşı karşıya pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı. Bu dakikadan sonra Trabzonspor baskısını daha da artırdı. Karşılaşmanın sonuna +10 dakika ilave edilirken, burada da sahneye Trezeguet çıktı. Mısırlı oyuncu Djaniny'nin pasında topa adeta mermi gibi vurdu ve Trabzonspor'u 2-0 öne geçirirken, kazanılan üç puanın baş mimarlarından da biri oldu.



UĞURCAN ÇAKIR DUVAR ÖRDÜ

Akyazı'daki lig maçlarında etkili savunmasıyla dikkat çeken ve sadece 4 gol yiyen Fırtına, dün akşam da ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı kalesini gole kapattı. Bordo-mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, sarı-lacivertlilere gol izni vermedi. Trabzonspor bu sezon ligdeki iç saha maçlarında kalesine adeta duvar örerken, dış sahada ise 7 maçta 12 gol yedi.



BAKASETAS'TAN 4'ÜNCÜ ASİST

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas dün akşam F.Bahçe'ye karşı alınan galibiyette yaptığı asistle yıldızlaştı. Tecrübeli oyuncu Maxi Gomez'in 61'de attığı golde verdiği pasla gole direkt olarak katkı sağladı. Bu sezon 4'üncü asistini yapan Bakasetas, A.Demirspor, G.Antep ve Kayserispor maçlarında asist yapmayı başardı.



FIRTINA MAXİ GOMEZ VE TREZEGUET İLE İŞİ BİTİRDİ

Dakikalar 61'i gösterdiğinde takımını öne geçiren Maxi Gomez, böylece iç sahadaki ilk golünü F.Bahçe'ye karşı atmış oldu. Bu sezon ikinci kez fileleri havalandıran Uruguaylı oyuncu, sezondaki ilk golünü ise deplasmanda Beşiktaş'a atmıştı.



TREZEGUET TUTULMUYOR

Antalya kampında 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan 28 yaşındaki sol kanat, Hull ve Palace maçlarında attığı gollerle de alkış almıştı. Samsunspor karşılaşmasında Naci'nin ilk golünde asist yapan Mısırlı yıldız, formunu iyice artırdı. Ligde 12 maçta 4 gol ve 1 asisti bulunan Trezeuget, 5'inci golünü F.Bahçe filelerine gönderdi. Mısırlı oyuncu bu sezon tüm maçlarda ise 7 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı.