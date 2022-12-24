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TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | Derbi saat kaçta? TS - FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı merakla bekleniyor. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. İki takım da kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Derbi saat kaçta? TS - FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 15:13 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 15:30
TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | Derbi saat kaçta? TS - FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Dünya Kupası arasının ardından Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında heyecan başladı. Dev bir maça sahne olacak haftada Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Son şampiyon, sahasında lider Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye tırmanmak istiyor. Jorge Jesus'lu Fenerbahçe ise Giresunspor karşısında alınan şok mağlubiyetin ardından Trabzonspor deplasmanında kazanıp şampiyonluk yolunda gövde gösterisi yapmanın peşinde. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorunda araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak?

LİGDE GENEL TABLODA FENERBAHÇE ÖNDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 100 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR İÇ SAHADA GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 65, Fenerbahçe 59 gol attı. Ligde ise Trabzon'daki 49 maçtan 19'unu bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 55, sarı-lacivertliler 57 gol kaydetti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, bu maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaleci Altay Bayındır ile sakatlığı düzeldiği belirtilen Arda Güler ise maç kadrosunda yer alabilecek.

ABDULLAH AVCI DERBİ KAYBETMİYOR

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2

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