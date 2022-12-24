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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bordo mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu derbi sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 00:14 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 00:17
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi devirerek zirveye yaklaştı. Karşılaşma sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Taraftarlarımız oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan, 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12'inci adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sadece kazanılmış bir maç. Fatih Karagümrük maçını kazanmadığımız taktirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır" diye konuştu.

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