Haberler Trabzonspor Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Trabzonspor, ocak ayı planlamalarına hız vermiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği liste doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Bu isimlerden birisi de Gençlerbirliği takımında forma giyen Gökhan Gül. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 09:13
Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Ara transfer dönemine daha 23 gün var.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Ancak Trabzonspor, ocak ayı planlamalarına hız vermiş durumda.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği liste doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Kurmaylar, İzleme Komitesi'nin önerdiği isimleri de değerlendirmeye alıyor.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Bu isimlerden birisi de Gençlerbirliği takımında forma giyen Gökhan Gül.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Gökhan Gül Almanya'nın Bochum takımının altyapısında yetişti.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Bordo-mavili takımın İzleme Komitesi tarafından yönetime ve teknik ekibe önerildi.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabiliyor.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Gökhan Gül, futbol stili olarak milli yıldız Kaan Ayhan'a benzetiliyor.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Genç yetenek için Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Avcı onay verirse, Gökhan için girişimler hızlanacak.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Gençlerbirliği ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Gökhan Gül'ün piyasa değeri 400 bin Euro civarında.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Bu sezon toplamda 17 karşılaşmaya çıktı.

Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!

Gökhan 4 gol atmayı başardı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Avcı'nın derbi planı!
3 puana çok şey değişir
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (23 Aralık 2022)
Kırıkkale TOKİ kura çekiliş sonuçları (Kırıkkale TOKİkazananlar isim listesi)
Kırşehir TOKİ kura çekilişi canlı izle!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a! Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a! 09:12
Ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia Ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia 09:07
Şenol Güneş onu istiyor! İşte nedeni... Şenol Güneş onu istiyor! İşte nedeni... 08:51
F.Bahçe 19'luk yıldız için fiyat sordu! F.Bahçe 19'luk yıldız için fiyat sordu! 08:25
Çarpıcı sözler! "Tarifsiz ölçüde şaşırttı" Çarpıcı sözler! "Tarifsiz ölçüde şaşırttı" 07:41
Dişimize göre kura Dişimize göre kura 06:25
Daha Eski
Adım adım Santarelli Adım adım Santarelli 06:23
Dünya turu Kahramanmaraş'ta Dünya turu Kahramanmaraş'ta 06:21
Gol düellosunu Manchester City kazandı! Gol düellosunu Manchester City kazandı! 01:26
Gol düellosunu Manchester City kazandı! Gol düellosunu Manchester City kazandı! 01:25
İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! 01:04
İşte Beşiktaş'ın Miha Zajc planı! Fenerbahçe... İşte Beşiktaş'ın Miha Zajc planı! Fenerbahçe... 00:49