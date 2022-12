Takımın enerjik ve çalışkan ismi Siopis, ilk 13 haftada ilk 11'de fazla şans bulamamıştı. Sürekli forma isteyen 28 yaşındaki futbolcunun menajeri bu nedenle devre arasında teklif getirebileceğini belirtmişti. Ancak Siopis, şu an ilk 11'e en yakın isimler arasında. Siopis, Avcı'nın istediği ileride baskı kuran sistemin en önemli parçalarından biri. Gbamin 'in şu an stoper olarak değerlendiriliyor olması nedeniyle Siopis o bölgede Doğucan ile rekabet halinde.