Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne olacak. Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor.



İki takım arasındaki çekişme sosyal medyada da devam ediyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı bildiriminde ezeli rakibine flaş bir yanıt verdi.

Trabzonspor, 'revize' notunu düştüğü paylaşımda, 2 tane kupa fotoğrafına yer verdi.