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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi futbolseverler tarafından merakla beklenmeye başlanmış durumda. Kritik maç öncesi ise bordo-mavililerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe karşısındaki planı ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi...

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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Teknik direktör Abdullah Avcı, ezeli rakiplerini en ince ayrıntısına kadar analiz ederken, galibiyet planını hazırladı...

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

"Rakibimiz ligin lideri.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Kaliteli bir kadroya sahipler.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Kendi oylarını doğru bir şekilde oynamaya çalışıyorlar" diyen tecrübeli hoca, kendilerinin de buna karşı kendi stratejilerini sahaya yansıtmaya çalışacaklarını vurguladı...

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Avcı, "Taraftarımızın da desteğiyle oyunumuzu rakibe kabul ettirerek, kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Fenerbahçe ile ilk defa karşılaşmayacaklarını hatırlatan Avcı, "Son defa da olmayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Ligin daha 14-15. haftası.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Daha oynanacak çok maç var.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Oyunun ve fair-play ruhunun önde olduğu bir maç olsun.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Bütün arzum bu" ifadelerini kullandı...

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!

Avcı, oyuncularından topa sahip olmalarını istedi.

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