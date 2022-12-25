Abdullah Avcı: Ne gerekiyorsa yaptık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı alınan 2-0'lık galibiyetten mutluydu. Ligin liderine karşı oynadıklarını hatırlatan Avcı, "İyi bir takıma, oyuncu kalitesi yüksek, alternatifleri olan, her türlü planı olan bir takıma karşı müthiş bir mücadele verdik. Bir şeye inanıyorsan, onun üstünde çalışmaya devam edersin. Arada çok tekrarlar yaptık, oyuncular buna cevap verdi. F.Bahçe'nin güçlü ve güçsüz taraflarını biliyorduk. Ligde ve Avrupa'da en çok faul yapan takım, az temaslı oynamamız gerekiyordu. 22 maçlık analiz yaptık ve karar verdik. Ne gerekiyorsa onu oynadık. Ve sonucunu da almayı başardık. Kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA İHTİYAÇ VAR

Abdullah Avcı, Trabzonspor taraftarına da övgüler yağdırdı. Derbideki atmosfer için teşekkür eden Avcı, "Daha önce de söyledim. 'Bizim transfere değil, taraftara ihtiyacımız var' Yanımızda olmalarına çok ihtiyaç var. 25 ay, 3 kupa, prestijini yükselten bir takım olduk. Bana nasıl saygıyla yaklaşıyorlarsa, Trabzonspor'a da öyle olsunlar" dedi.