Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Tranzonspor - Fenerbahçe derbisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
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