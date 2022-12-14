Haberler Trabzonspor Kaderleri belli olacak

Kaderleri belli olacak

Dünya Kupası arası sonrası Spor Toto Süper Lig'de oynanacak 5 maç, Djaniny, Denswil ve Yusuf Yazıcı'nın kaderini belirleyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Kaderleri belli olacak

Beklentileri yine karşılayamazlarsa, ara transfer döneminde yolcu listesine koyulacaklar.


YENİ SÖZLEŞME YAPILDI
Yusuf Yazıcı'nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Djaniny ile yeni kontrat imzalanırken, Denswil de imza ücretiyle beraber senelik 2.3 milyon euro kazanıyor. Bu isimlerin performans ve ekonomik anlamda oluşturduğu ciddi kayıplar var. Yönetim karar verecek.

HİÇ KATKI YAPAMADI
Yusuf, ligde 4, Avrupa'da 4 olmak üzere ilk bölümde 312 dakika süre aldı. Ligde 2, Avrupa'da 2 maça ilk 11'de başlayan yıldız, 90 dakikayı tamamlayamadı. Gol ve asisti olmayan Yusuf, Beşiktaş derbisinde kırmızı gördü.

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