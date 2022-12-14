Kaderleri belli olacak

Beklentileri yine karşılayamazlarsa, ara transfer döneminde yolcu listesine koyulacaklar.



YENİ SÖZLEŞME YAPILDI

Yusuf Yazıcı'nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Djaniny ile yeni kontrat imzalanırken, Denswil de imza ücretiyle beraber senelik 2.3 milyon euro kazanıyor. Bu isimlerin performans ve ekonomik anlamda oluşturduğu ciddi kayıplar var. Yönetim karar verecek.

HİÇ KATKI YAPAMADI

Yusuf, ligde 4, Avrupa'da 4 olmak üzere ilk bölümde 312 dakika süre aldı. Ligde 2, Avrupa'da 2 maça ilk 11'de başlayan yıldız, 90 dakikayı tamamlayamadı. Gol ve asisti olmayan Yusuf, Beşiktaş derbisinde kırmızı gördü.