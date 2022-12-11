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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Antalya'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Genç yıldız adaylarını kadrosunda görmek isteyen Abdullah Avcı, transfer için yönetime listesini sundu. Sut için Steaua Bükreş 3 milyon euro isterken Utkin'nin transferinde son karar tecrübeli hocada olacak. (TS TRANSFER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Trabzonspor ara transferde ayrılan oyuncu olması halinde takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Fırtına'nın listesinde önemli isimler var.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Ancak boş olan 1998 ve sonrası doğumlu oyuncu kontenjanı için yetenekli ve gelecek vaat eden isimlere bakılıyor...

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Abdullah Avcı'nın takımı genç futbolcuların peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Bu kapsamda Adrian Sut gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Rumen medyasına göre bordo-mavililerin ön libero Sut için yaptığı teklif Steaua Bükreş'i tatmin etmedi...

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Trabzonspor'un bunun üzerine rotasını Rostov forması giyen Daniil Utkin'e çevirdiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

1999 doğumlu Utkin, Rostov formasıyla bu sezon 15 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

2 gol+1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Menajerlerin önerdiği, scout ekibinin de takibe aldığı Rus orta saha için karar ocak ayında verilecek.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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