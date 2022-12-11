TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un gözü genç yetenekler Sut ve Utkin'de!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Trabzonspor ara transferde ayrılan oyuncu olması halinde takviye yapmayı planlıyor.
Fırtına'nın listesinde önemli isimler var.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Trabzonspor ara transferde ayrılan oyuncu olması halinde takviye yapmayı planlıyor.
Fırtına'nın listesinde önemli isimler var.
Ancak boş olan 1998 ve sonrası doğumlu oyuncu kontenjanı için yetenekli ve gelecek vaat eden isimlere bakılıyor...
Abdullah Avcı'nın takımı genç futbolcuların peşine düştü.
Bu kapsamda Adrian Sut gündeme gelmişti.
Rumen medyasına göre bordo-mavililerin ön libero Sut için yaptığı teklif Steaua Bükreş'i tatmin etmedi...
Trabzonspor'un bunun üzerine rotasını Rostov forması giyen Daniil Utkin'e çevirdiği bildirildi.
1999 doğumlu Utkin, Rostov formasıyla bu sezon 15 maçta görev aldı.
2 gol+1 asist üretti.
Menajerlerin önerdiği, scout ekibinin de takibe aldığı Rus orta saha için karar ocak ayında verilecek.
Oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Utkin'in piyasa değeri ise 7 milyon euro.