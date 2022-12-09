Gözü F.Bahçe derbisinde

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sezonun kalan bölümünde 10 numara pozisyonunda değerlendirmeye hazırlandığı Abdülkadir Ömür'e Dünya Kupası arası iyi geldi. Avcı'nın üzerine titrediği 23 yaşındaki maestro, Hull City maçından sonra Crystal Palace sınavında da Trezeguet'ye asist yaptı. Son derece istekli çalışan ve idmanlarda klas çalımları, ince paslarıyla dikkat çeken genç futbolcu, Fenerbahçe derbisini bekliyor. Abdülkadir Ömür, "Bu ara bizim için bir fırsat oldu. Fenerbahçe derbisi ile başlamak ise başka bir fırsat. Rakibimizi yenerek yükselişe geçmek istiyoruz. Kampta çok iyi çalıştık ve eksiklerimizi giderdik" ifadesini kullandı.

REKOR KIRDI

Abdülkadir Ömür, en golcü dönemini geçen yıl yaşadı. 2017-18'de 29 maçta 3, 2018-19'da 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç futbolcu, 2019-20'de 14 müsabakada 3, 2020-21'de 23 maçta 2 kez fileleri sarstı. Ömür, geçen yıl 31 maçta 7 golle rekor kırdı.

TARİHE GEÇMİŞTİ

UEFA'nın 'Türk Messi' diye tanıttığı Abdülkadir Ömür, 16 yaşında A takımda görev alarak bordo-mavililerin tarihine geçmişti. Daha önce bu rekor, 17 yaşında A takım ile maça çıkan Hami Mandıralı'ya aitti.