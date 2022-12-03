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Umut Bozok’tan 'Selvi boylum'

“Selvi boylum, al yazmalım”ı piyanoda çaldı, ayakta alkışlandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Umut Bozok’tan 'Selvi boylum'

Fırtına'nın forvet oyuncusu Umut Bozok, piyano çalmadaki hünerlerini daha önce göstermişti. Antalya kampında takım istirahatteyken arkadaşlarının isteğini kırmayan Bozok, otelin lobisindeki piyanonun başına geçerek, "Selvi boylum, al yazmalım" şarkısını çaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncular ve oteldeki misafirlerin hayranlıkla dinlediği Umut Bozok'un piyano resitali ayakta alkışlandı. Yönetim, Umut'un piyano başındaki anlarını resmi Twitter hesabından paylaşarak, "Sevgi neydi? Sevgi; bordo maviydi" notu düştü.

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