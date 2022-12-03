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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet katmak istiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan bordo-mavililerde ilk aday Ukraynalı forvet Artem Dovbyk. Karadeniz ekibinde, bir diğer aday ise daha önce Süper Lig'de iki farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar. İşte haberin detayları... (Ts spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 09:59
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Trabzonspor, Dünya Kupası arasına 6 galibiyet 5 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ve 7. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Bordo-mavili ekip, 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Karadeniz ekibi, lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da yapıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Yabancı kontenjanı dolu olan Trabzonspor, ocak transfer döneminde ayrılan olursa bir forvet kadrosuna katmayı düşünüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Listede Dnipro'nun Ukraynalı santrforu Artem Dovbyk ilk sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Arap basını, Al-Nassr yönetiminin kendisinden takım bulmasını istediğini yazdığı Vincent Aboubakar'ın da bordo- mavili takım ile adı geçiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Ancak Kamerunlu golcü Trabzonspor ile ilişkisi şu an sadece 'iddia' düzeyinde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Aboubakar'ın Al-Nassr ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Vincent Aboubakar, bu sezon Arabistan Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkarken 2 gol attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

30 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Aboubakar, Dünya Kupası'nda ise Kamerun ile boy gösterdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

30 yaşındaki oyuncu, turunuvada 3 mücadelede boy gösterirken 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Kamerunlu forvet, Al-Nassr'dan önce Beşiktaş, Porto, Lorient ve Valenciennes formalarını terletti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Yıldız golcünü kulüp kariyerinde 347 maçta 136 golü 46 asisti bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nda ise 95 maçta 35 gol atma başarısı gösterdi.

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