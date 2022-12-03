TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'de Vincent Aboubakar iddiası!

Trabzonspor, Dünya Kupası arasına 6 galibiyet 5 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ve 7. sırada bulunuyor.
Bordo-mavili ekip, 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.
Karadeniz ekibi, lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da yapıyor.
Trabzonspor, Dünya Kupası arasına 6 galibiyet 5 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ve 7. sırada bulunuyor.
Bordo-mavili ekip, 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.
Karadeniz ekibi, lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da yapıyor.
Yabancı kontenjanı dolu olan Trabzonspor, ocak transfer döneminde ayrılan olursa bir forvet kadrosuna katmayı düşünüyor.
Listede Dnipro'nun Ukraynalı santrforu Artem Dovbyk ilk sırada yer alıyor.
Arap basını, Al-Nassr yönetiminin kendisinden takım bulmasını istediğini yazdığı Vincent Aboubakar'ın da bordo- mavili takım ile adı geçiyor.
Ancak Kamerunlu golcü Trabzonspor ile ilişkisi şu an sadece 'iddia' düzeyinde.
Aboubakar'ın Al-Nassr ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.
Vincent Aboubakar, bu sezon Arabistan Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkarken 2 gol attı.
30 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro.
Aboubakar, Dünya Kupası'nda ise Kamerun ile boy gösterdi.
30 yaşındaki oyuncu, turunuvada 3 mücadelede boy gösterirken 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Kamerunlu forvet, Al-Nassr'dan önce Beşiktaş, Porto, Lorient ve Valenciennes formalarını terletti.
Yıldız golcünü kulüp kariyerinde 347 maçta 136 golü 46 asisti bulunuyor.
Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nda ise 95 maçta 35 gol atma başarısı gösterdi.