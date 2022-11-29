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Trabzonspor'da tatsız hücum hattı

Geçtiğimiz sezon Cornelius 15, Nwakaeme 13 ve Djaniny ile en iyi hücum hattına sahip olan Fırtına, bu dönem sıralamaya giremedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'da tatsız hücum hattı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 13. haftalık bölümde 27 gol atarken bu sezon ise aynı dilimde 19 gol kaydetti. En iyi hücum hattı sıralamasında, söz konusu dönemler içinde Bakasetas 7, Nwakaeme 5 ve Cornelius 5 gol atmıştı. 17 golle Karadeniz devinin hücum hattı 13. hafta itibarıyla ilk sıralarda yer alıyordu. Sezon sonunda ise Cornelius 15, Nwakaeme 13 ve Djaniny'i 10 golle Spor Toto Süper Lig'in en iyi hücum üçlüsü olarak sezonu tamamlamıştı.

UMUT VE GOMEZ SIRALAMADA YOK

Cornelius'un ayrılmasından sonra forvet hattına transfer büyük umutlarla transfer edilen Gomez ve Umut Bozok, bekleneni veremedi. İki forvet oyuncusunun Süper Lig'de attığı gol sayısı 3 oldu. Umut 2, Gomez ise 1 gol kaydetti. En iyi hücum hattı sıralamasında yer alan oyuncuların listesine dahi giremediler. Bordo-mavili takımda bu listeye Trezeguet ve Bakasetas 4'er gol ve Bardhi 3 gol ile girdi. En iyi hücum hattı sıralamasında Fırtına 7. sırada yer aldı.

GÜNEY AMERİKA'YA GEÇİŞ

Trabzonspor, bu sezon ise forvet hattı için Uruguaylı Gomez'i transfer etti. Ligin 5. haftasında Ümraniye ile oynanan maçta kadroda olan ancak forma giyemeyen Gomez, 8 maçta 1 gol kaydetti.

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