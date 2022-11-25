Haberler Trabzonspor Şut iddiası!

Şut iddiası!

Romanya basını, FCSB’nin 23 yaşındaki orta sahası ile bordo-mavili takımın uzun süredir ilgilendiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Şut iddiası!

Ara transfer döneminde kadrosuna 1-2 takviye yapmayı planlayan Trabzonspor için sürpriz bir isim yazıldı: Adrian Gheorghe Şut... Romanya basını, FCSB'nin (Steaua Bükreş) genç orta saha oyuncusuyla bordo- mavililerin uzun süredir ilgilendiğini ve resmi teklif yapmaya hazırlandığını vurguladı. FCSB'nin ise bonservis bedeli olarak 3 milyon euro talep edeceği belirtildi. 23 yaşındaki Şut, orta sahanın merkezinde görev yaparken, her iki ayağını da kullanıyor ve 1.86 boyunda. Hava toplarında da etkili olan Rumen oyuncunun kulübüyle sözleşmesi Haziran'da sona eriyor.

+ 1 KONTENJANI İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Şut 1999 doğumlu olduğu için + 1 yabancı kontenjanı boş olan Fırtına'nın kadrodan herhangi bir yabancı göndermesine gerek yok. TFF tarafından kulüplere 14 yabancı hakkı tanınırken, 1 oyuncunun 1998 doğumludan küçük olması şart.

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