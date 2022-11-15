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Enis Destan'dan Warta Poznan açıklaması: Taraftarımız Türkiye'yi ve beni çok seviyor

Sezon başında Trabzonspor'un Warta Poznan'a kiralık gönderdiği genç golcü Enis Destan, samimi açıklamalarda bulundu. Destan konuşmasında, "Taraftarımız Türkiye’yi ve beni çok seviyor” ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 16:05
Enis Destan'dan Warta Poznan açıklaması: Taraftarımız Türkiye'yi ve beni çok seviyor
Polonya Ligi ekiplerinden Warta Poznan'da kiralık olarak forma giyen Enis Destan, genç futbolcu adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Altınordu'nun, Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen ve A Takım'da forma giydikten sonra geçen yıl Trabzonspor'a transfer olan Enis Destan, Altınordu TV'ye konuştu. Sezon başında Polonya ekiplerinden Warta Poznan'a kiralık giden Enis, Altınordu Futbol Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Avrupa Direktörü Murat Korkmaz ile bir araya geldi.

POLONYA'YA ADAPTE OLDUM
Takımının Stal Mielec ile oynadığı karşılaşmada forma giyen Enis Destan, "Ben buraya gelmeden önce de Warta Poznan lige iyi başlayamamıştı. Ben geldikten sonra da bir süre daha kötü gidişat devam etti. Fakat sonrasında toparlandık ve üst sıralara doğru tırmanmaya başladık. İlk yarının son maçını puan alarak bitirdik. Taraftarımızla aramızdaki diyalog çok iyi. Kazansak da kaybetsek de hep yanımızdalar. Ben de bu ülkeye adapte olmaya başladım. Onların dilini de öğrenmeye başladım. Taraftarımız Türkiye'yi ve beni çok seviyor" dedi.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarının bir kısmını Türkiye'de devam edeceğini dile getiren genç oyuncu, "Çok iyi bir çalışma dönemi geçirip İnşallah ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparız" diye konuştu.

GENÇ SPORCULARA TAVSİYELER
Enis Destan, başta Altınordu Futbol Akademisi'nde forma giyen genç sporcular olmak üzere genç futbolcu adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: "Warta Poznan benim ilk Avrupa deneyimim. Polonya ligi orta seviyelerde bir lig ancak burada herkes çok profesyonel. Herkes kısıtlı imkanlara rağmen elinden geleni yapıyor. Ben genç kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Konforu boşversinler çok çalışsınlar o şans bir gün size gelecektir."
Enis Destan, yetiştiği Altınordu Kulübü'nün 100. Kuruluş yıl dönümümü nedeniyle herkese sevgilerini gönderdi.

U12 CUP'I SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
Enis, önümüzdeki nisan ayında gerçekleştirecek U12 İzmir Cup için ise, "Gerçekten git gide büyüyen bir turnuva. İlk katıldığım turnuvaları hatırlıyorum. Şimdi dünyanın devleri katılacak. Sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.


Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü'nden Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Avrupa Direktörü Murat Korkmaz, Berlin'de gerçekleştirilen TransferRoom Berlin 2022 zirvesine katıldı. Altınordu Kulübü yöneticileri, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere pek çok ülkenin dünyaca ünlü kulüp yetkilileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Bir sonraki TransferRoom oturumu, 2023'ün Mart ayında Londra'da gerçekleşecek.

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