Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu yaptığı konuşmada, bordo mavililere şampiyonluk kazandıran Abdullah Avcı'ya dair de konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 13:28
Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç'ın gerçekleştirdiği 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Transferde sıkıntılar yaşadık. Farklı nedenler vardı. Bunların en önemlisi ekonomikti. Talip olduğumuz oyuncuların, neredeyse tamamının talep ettikleri ücretler karşılayabileceğimiz rakamlar değildi. Dolayısıyla orada bir süre kaybı oldu. Transfer döneminin sonuna doğru ancak 3 oyuncu, ödeyebileceğimiz rakamlara gelince sözleşme imzalamak mümkündü.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Transferdeki sıkıntının bir diğer önemli faktörü, UEFA Uluslar Ligi. Ne kadar gerekli, ne kadar gereksiz tartışılır. Zaten zaman zaman tartışılıyor. 11 oyuncuyu Uluslar Ligi'ne gönderdik. Hazırlık döneminde hiçbiri yoktu. Transfer ettiğimiz 4 oyuncu ilk hazırlık dönemine yetişemedi. Sıkıntı yaşadık orada.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Geçen sezona iyi başlamamızın önemli faktörlerinden birisi, oyuncuların neredeyse tamamına yakını kampın ilk gününe yetişti. Lige de hızlı başlamıştık.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Arzu ettiğimiz sonuçları alamadık, kabul ediyorum. Şampiyon olarak ligi bitirdik ama Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynadık, ilk defa bizim başımıza geldi. Playoffu da kaybedince Şampiyonlar Ligi'ne katılamadık. Orası farklı bir platform, farklı bir vitrin. Herkes orada olmak istiyor. Psikolojik bir sıkıntı yaşadı oyuncularımız. Kendileri de bunu ifade ettiler.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Taraftar her zaman haklıdır. Özellikle Trabzon'da kutlamalarda stada 50-60 bin kişi geliyor. 20 saat sonra 1100 kilometre uzakta Olimpiyat Stadyumu'nda son maçı oynadık. 80-90 bin seyirci yine stadyumda. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Bir takım stadyuma 130 bin seyirci çekebiliyor. Bu kadar özverili, bu kadar bağlı insanlar. 1.5 milyar insan kutlamaları gıptayla izledi. Bu seyirci, her zaman taleplerinde haklıdır.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Taraftarın beklentisi şu. Bir noktaya geldiniz, başarılı oldunuz. 1 adım ötesini istiyor. Geldiğiniz yerde durduğunuz zaman çektiğiniz acının, gözyaşının hiçbir anlam ifade etmediğini görürsünüz.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Bizi bu taraftar buraya getirdi. Taraftarla beraber geldik ama beklentileri karşılayamadık.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Sıkıntılı bir başlangıç yaptık. Geldiğimiz nokta ise o kadar sıkıntılı değildi. 45 gün sürecek bir ara vereceğiz. Normalde devre arasında transfer dönemi de oluyordu. Devre arası kasım, transfer penceresi ocak ayında. Ligin ikinci yarısında alacağınız oyuncularla hazırlık kampı şansınız da yok. Enteresan bir süreç. Milli takıma gidenler nasıl geri dönecek.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

45 günlük ara nasıl değerlendirilecek? Dünya Kupası'ndan sonra lig yeniden başlayacak ve kartlar yeniden dağıtılacak. Bizim önümüzde 4 kupa var. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Konferans Ligi. 4 kulvarda yolumuza devam ediyoruz.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

HOCA TARTIŞILMAZ!
Hoca eleştirilebilir. Oyun sistemini, değişikliklerini eleştirebilirsiniz ama hoca tartışılmaz, hoca tartışılmaz! Takımı, uzun süre sonra şampiyon yapan hocanın tartışılmasını doğru bulmam. Değişikliği sevmem. Devamlılık esastır.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Yanlışları, hataları, eksikleri düzelte düzelte devam edersiniz. Her değişiklik yeniden yapılanmayı getirir, sıkıntıları vardır. Hoca eleştirilebilir. Puan kaybı olan veya zor geçen maçlardan sonra karşılaşıyoruz ama hocayla devam edeceğiz.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Geçen sene 20 milyon euro ile başladık. 25 milyon euro ile bitirdik maaş bütçesini. Bu sene tabii çıtayı biraz aştık. 33-34'lere kadar çıktı maaş maliyeti. Bu hiçbir şekilde mevcut gelirlerle karşılanabilecek değil. Sponsor geliri, naklen yayın dibe düştü, ürün satışları ve oyuncu satışı. Ya oyuncu yetiştirip satacağız, ya oyuncu geliştirip satacağız. Her sezon 1-2 oyuncu.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik 24 milyon euro alacaktık. Avrupa Ligi, elde edilen 3 galibiyetin geliri ve Avrupa Ligi'ne katılım, Şampiyonlar Ligi de dahil 14 milyon euro aldık. Kaybımız 10 milyon euro. Biz o açığı Ahmetcan'ın Ajax'a satışıyla karşıladık, 9.5 milyon euro'ya sattık. Oyuncu satışının ne kadar önemli olduğu açık ve net.

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Süper Lig kulüpleri 2016/17'de galibiyet alınca 800 bin euro gelir elde ediyordu. Bugün 125 bin euro'ya kadar gerileme var. Naklen yayından yüzde 80 oranında azalma var.

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