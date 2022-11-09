Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması: Tartışılmaz!

Taraftar her zaman haklıdır. Özellikle Trabzon'da kutlamalarda stada 50-60 bin kişi geliyor. 20 saat sonra 1100 kilometre uzakta Olimpiyat Stadyumu'nda son maçı oynadık. 80-90 bin seyirci yine stadyumda. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Bir takım stadyuma 130 bin seyirci çekebiliyor. Bu kadar özverili, bu kadar bağlı insanlar. 1.5 milyar insan kutlamaları gıptayla izledi. Bu seyirci, her zaman taleplerinde haklıdır.