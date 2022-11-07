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Trabzonspor organları bağışlanan Ömer Asaf'ın ailesini konuk etti

Trabzonspor Kulübü, Antalya'da serinlemek için girdiği otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ömer Asaf Durhat'ın organlarının bağışlanmasını kabul eden ailesini, konuk etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 13:19
Trabzonspor organları bağışlanan Ömer Asaf'ın ailesini konuk etti

Antalya'da serinlemek için girdiği otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ömer Asaf Durhat'ın organlarını bağışlayan anne ve babası, Trabzonspor Kulübünün davetlisi olarak Spor Toto Süper Lig'de oynanan Arabam.com Konyaspor maçını izledi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşma öncesi kulüp locasında ağırlanan anne Derya ve baba Mikail Durhat'a Trabzonspor forması hediye edildiği belirtildi.

Aileye "başsağılığı" dileğinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, 7 yaşındaki çocuklarının beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra organlarını bağışlayarak 6 kişinin hayata tutunmasına izin ve imkan veren Derya ve Mikail Durhat'a, 'Ömer Asaf' yazılı bordo-mavili takımın formasını hediye ettiği kaydedildi.

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