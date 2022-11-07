Büyükekşi-Avcı zirvesi

Trabzonspor'u ziyaret eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüştü. Çim sahalar, kondisyon merkezleri ve sosyal tesisleri çok beğendiğini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Abdullah Avcı ile de sohbet ederek, görüş alış verişinde bulundu.
Trabzonspor'uziyaret eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüştü. Çim sahalar, kondisyon merkezleri ve sosyal tesisleri çok beğendiğini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Abdullah Avcı ile de sohbet ederek, görüş alış verişinde bulundu.