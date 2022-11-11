Ankaragücü - Trabzonspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan başladı. Son şampiyon Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçta Trabzonspor'un golü 70'te Enis Bardhi'den gelirken Ankaragücü'nün golünü 74'te penaltıdan Tolga Ciğerci attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 23, Ankaragücü ise 13 puana yükseldi.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de son lig maçına göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abdullah Avcı, geçen hafta Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 4 ismi değiştirdi.

Sarı kart cezası nedeniyle Bakasetas ve Trezeguet'ten da yararlanamayan Abdullah Avcı, Hüseyin Türkmen ile Denswil'i de yedek kulübesinde oturttu. Abdullah Avcı, bu isimler yerine Evren Eren Elmalı, Larsen, Bardhi ve Yusuf Yazıcı'ya ilk 11'de şans tanıdı.

Kalede Uğurcan Çakır'ın görev aldığı konuk ekipte, savunma dörtlüsünü Larsen, Bartra, Hugo ve Evren Eren Elmalı oluşturdu.

Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Hamsik'i orta sahada oynatan Abdullah Avcı, kanatlarda ise Abdülkadir Ömür ile Bardhi'ye görev verdi.

Bordo-mavililerin hücum hattında ise Gomez oynadı.

MKE ANKARAGÜCÜ EN SON 2010 YILINDA TRABZONSPOR'U YENDİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, son lig maçında karşılaştıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inden 2 değişiklik yaptı.

Sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Bahadır Han Güngördü'ye şans veren Ömer Erdoğan, Jese'nin yerine de Emre Kılınç'a ilk 11'de şans tanıdı.

Kalede Bahadır Han Güngördü'nün görev aldığı ev sahibi ekipte, savunma dörtlüsünü Malcuit, Radakovic, Mujakic ve Yasin Güreler oluşturdu.

Tolga Ciğerci'yi orta sahada oynatan Ömer Erdoğan, kanat ve ileri hatta ise Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Pedrinho, Beridze ve Sowe'ye görev verdi.

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı.

Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

MKE Ankaragücü takımı "Hayat kurtarmak senin kanında var" pankartıyla maça çıktı.