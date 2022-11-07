Konyaspor maçını izledi

Trabzonspor ve 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon kulüplerini ziyaret eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, günü Trabzonspor- Konyaspor maçıyla tamamladı. TFF Başkanı Büyükekşi, Büyükekşi ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Konyaspor karşılaşmasını tribünde izledi.
Trabzonsporve 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon kulüplerini ziyaret eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, günü Trabzonspor- Konyaspor maçıyla tamamladı. TFF Başkanı Büyükekşi, Büyükekşi ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Konyaspor karşılaşmasını tribünde izledi.